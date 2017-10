Santos faz acordo para pagar dívida de Laor com o lateral Maranhão

O Santos fez um acordo com Maranhão e encerrou um imbróglio judicial que tramitava há mais de três anos, quando o lateral-direito acionou o clube cobrando diversos direitos não pagos na gestão de Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, o Laor.

Ao todo, o Peixe pagará R$645 mil ao jogador, que defendeu a equipe entre 2010 e 2012. A quantia será dividida em 24 parcelas. A audiência conciliatória ocorreu na última sexta-feira, no Juízo de Conciliação em Santos (SP).

Os valores são referentes a diferenças de direito de arena (20%), diferenças de férias, 13° salário e FGTS sobre o direito de imagem.

Antes de chegar ao Santos em 2010, Maranhão havia se destacado defendendo o Guarani. No alvinegro, o lateral nunca conseguiu se firmar entre os titulares. Na sua passagem, ele foi emprestado durante toda a temporada de 2011 para o Coritiba. Com a camisa do Peixe, o jogador fez 46 partidas e anotou quatro gols.