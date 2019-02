Santos fala em “centroavante urgente”, mas ainda está longe de contratar

O presidente do Santos, José Carlos Peres, disse que precisa contratar um centroavante “urgentemente” na noite da última terça-feira, depois da eliminação na Copa Sul-Americana.

O Peixe, porém, não está perto de substituir Gabigol após dois meses de sua saída. Várias negociações foram iniciadas e diversos nomes cogitados, mas nada avançou até o momento.

O Alvinegro tentou Alexandre Pato, Blandi, Brayan Angulo, Raniel e Ricardo Oliveira, sem sucesso. Nomes como Pedro, do Fluminense, Jonas, do Benfica-POR, Alan Kardec, do Chongqing Dangdai-CHI, e Júnior Moraes, do Shakhtar Donetsk-UCR, foram ventilados há algumas semanas e logo descartados por causa dos valores envolvidos.

O Santos mapeia o mercado e sonda empresários atrás de uma solução a curto prazo. Enquanto isso, o técnico Jorge Sampaoli busca alternativas caseiras.

O Peixe tem atuado sem um camisa 9, com Derlis González ou Jean Mota como referências. No empate com o River Plate-URU, Felippe Cardoso foi acionado no segundo tempo e não correspondeu. Yuri Alberto e Kaio Jorge, da base, são outras opções no elenco.

