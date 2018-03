Santos estuda vender pacote de ingressos para o Brasileirão

O Santos estuda vender um pacote de ingressos para várias partidas do Campeonato Brasileiro de uma só vez. O departamento social entende que essa é uma forma de atrair o público para a competição continental.

O Peixe ainda estuda a medida, mas daria um desconto na compra conjunta. O alvinegro gostou das datas, horários e mandos de campo das primeiras rodadas do Brasileirão e acredita em boa presença da torcida.

A média de público do Santos, principalmente na Vila Belmiro, tem decepcionado. Contra o Botafogo, em jogo decisivo pelas quartas de final do Campeonato Paulista, 6.209 pagaram entradas. O maior público foi no clássico diante do Corinthians: 34.448 no Pacaembu.

Veja abaixo os primeiros seis mandos do Santos no Brasileirão

1ª rodada: 14/4 (sábado) – Santos x Ceará, 21h, Pacaembu

4ª rodada: 14/5 (segunda-feira) – Santos x Paraná, 20h, Vila Belmiro

6ª rodada: 27/5 (domingo) – Santos x Cruzeiro, 16h, Pacaembu

8ª rodada: 3/6 (domingo) – Santos x Vitória, 16h, Vila Belmiro

10ª rodada: 10/6 (domingo) – Santos x Internacional, 16h, Vila Belmiro

12ª rodada: 16/7 (segunda-feira) – Santos x Vasco, 20h, Pacaembu