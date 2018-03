Santos estuda propostas para amistosos nos EUA e México

O Santos pretende excursionar durante a Copa do Mundo na Rússia, que será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de julho. E o Peixe já estuda propostas para amistosos nos Estados Unidos e México.

O alvinegro não quer que os jogadores fiquem sem atividades durante o período de pausa nas competições. As excursões, além da renda, podem alavancar a marca do alvinegro fora do Brasil. Não há um planejamento definido, mas a tendência é alguns dias de folga para os atletas, antes ou depois dos jogos no Brasil e exterior.

“Santos precisa internacionalizar. Real Madrid, Manchester City, Manchester United, Barcelona… Todos ganham muito dinheiro assim. E estão investindo no Brasil também. Temos que agir. Temos um convite para o período da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, e vão participar Toronto e Atlanta (de um torneio). Estamos negociando valores. Santos merece mais”, disse o presidente.

“Negociamos com o México sobre amistosos também. Brasil é o único pais com poucos jogadores no México. E lá são os mais ricos da América do Sul”, completou.

Quando foi gerente de marketing internacional do Santos, entre 2016 e 2017, Peres tentou a pré-temporada no Marrocos, mas a comissão técnica, à época de Dorival Júnior, vetou a viagem.