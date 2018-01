Santos estuda a contratação de um “novo Alison”

O Santos cogita a contratação de um volante com as características de Alison, um meio-campista que protege a defesa e pode ser o primeiro “1” do esquema tático do técnico Jair Ventura, o 4-1-4-1.

No empate em 1 a 1 contra o Ituano, no último domingo, no Pacaembu, Alison foi poupado. Matheus Jesus, segundo volante de origem, foi o escolhido para a função e não se destacou. No segundo tempo, Renato foi recuado e ajudou na reação. Jair, porém, quer vê-lo com liberdade em campo, mais perto do ataque.

Outra opção é Yuri, que desempenhou a função de primeiro volante no Audax, mas não repetiu as boas atuações na Vila Belmiro. Leandro Donizete tem características parecidas com as de Alison, mas não está nos planos da comissão técnica e nem inscrito foi no Campeonato Paulista.

Diante desse cenário, o Peixe pode trazer um “novo Alison”. No começo do ano, Hudson, do São Paulo, foi cogitado, mas a negociação pela troca com o lateral-direito Victor Ferraz não avançou.

O Santos contratou três reforços para 2018: o lateral-esquerdo Alison e os atacantes Eduardo Sasha e Gabigol. Além de um volante, o alvinegro quer um armador e está perto de trazer Lucas Zelarayán, do Tigres-MEX.