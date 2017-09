Santos espera retorno de Renato no clássico contra o Palmeiras

O Santos deve contar com a volta de Renato para o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O volante, que teve edemas na coxa e tornozelo direito e perdeu as duas últimas partidas (contra Barcelona de Guaiaquil e Atlético-PR, respectivamente), deve voltar a treinar em campo com os companheiros durante a semana.

Apesar de ter duas lesões, o camisa 8 tinha a esperança de voltar no último sábado. Porém, a comissão técnica decidiu preservá-lo para que ele entre 100% no clássico. Caso Renato tenha seu retorno confirmado, Jean Mota e Vecchio disputarão a única vaga no meio, deixada por Lucas Lima.

O camisa 10 segue fora de combate. Com uma lesão muscular de grau 2 na coxa direita, o meia só deve ficar à disposição daqui um mês. Victor Ferraz, com lombalgia, é dúvida.

“Perdemos três titulares absolutos praticamente. E nesse velório que foi… Não sei se vai dar certo até o próximo jogo, mas vão retornar brevemente. Aumentam nosso potencial”, lamentou o técnico Levir Culpi.

Já o zagueiro Gustavo Henrique, que teve um estiramento no joelho esquerdo, está praticamente descartado. Por fim, Léo Cittadini ainda sente dores no ombro, mas terá a semana livre para se recuperar e tem chances de ser relacionado para o clássico.