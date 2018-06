Santos espera proposta da França para vender Veríssimo até sexta; Rússia é opção

O Santos pode dar um desfecho para a situação de Lucas Veríssimo ainda nessa semana. O Peixe recebeu a promessa de uma proposta do Lyon-FRA de 10 milhões de euros (R$ 43,1 mi) até sexta-feira. O alvinegro já avisou que aceita a oferta se ficar com 9 milhões de euros (R$ 38,7) pelos 80% dos direitos econômicos de direito. Dessa forma, o zagueiro (com 10%) e os empresários Marcos Ribeiro e Aparecido Inácio (com 5% cada) teriam que dividir o € 1 milhão restante.

Enquanto isso, o presidente José Carlos Peres recebeu a sondagem de um clube da Rússia. A previsão é de uma proposta de 12 milhões de euros (R$ 51,7 mi) em breve, mas nada oficial chegou até o momento. No começo do ano, uma oferta de 7,5 milhões de euros (R$ 32,2 mi) do Spartak Moscou foi recusada.

O Santos não tem pressa para vender Veríssimo, mas seus empresários têm. O objetivo é adiantar a saída do Brasil para facilitar a adaptação e iniciar a pré-temporada no novo clube. O Peixe dá a saída do defensor como certa e aposta nos quatro jogadores para a posição no elenco: David Braz, Gustavo Henrique, Luiz Felipe e Robson Bambu.

O Olympique de Marselha-FRA e o Torino-ITA procuraram o Santos antes do Lyon, mas as propostas não agradaram e as equipes, neste momento, estão atrás na disputa pelo atleta de 22 anos. A Lazio foi outra agremiação a consultar a situação.

Revelado nas categorias de base do Peixe, Lucas Veríssimo tem contrato até 30 de junho de 2022 e vê a transferência para a Europa com bons olhos. Em 2017, o zagueiro esteve na mira do Stuttgart-ALE, Saint-Éttiene-FRA e ainda foi observado in loco por funcionários da Juventus-ITA.