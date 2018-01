Santos espera por renovação para promover Diogo Vitor ao profissional

O Santos aguarda pela renovação de contrato para promover Diogo Vitor ao elenco profissional. O atacante tem vínculo até o dia 31 de março e negocia um novo acordo.

Depois de polêmica com o representante do jogador, o Peixe está otimista pela renovação. Há uma reunião marcada para a próxima segunda-feira. Diogo já disse que seu desejo é de permanecer, mesmo com o interesse de equipes da Europa, como o Real Madrid B.

Nesta semana, o observador técnico Ricardo Crivelli, o Lica, foi para Novos Corações (MG), junto com uma assistente social, para conversar com Diogo Vitor. O profissional teve o aval da diretoria, que estava preocupada pela falta de comunicação com o atacante, que tem histórico de indisciplina no clube.

Na conversa, Diogo falou que tinha devolvido seu apartamento em Santos e que não tinha sido informado da negociação pelo contrato novo. Ele foi convidado para voltar à Baixada Santista e está hospedado no CT Rei Pelé.

Descontentes com o alvinegro, os agentes de Diogo Vitor, Wagner Ribeiro e Willian Barille, foram à imprensa e reclamaram da postura da diretoria.

“Ele optou pelo Santos para ganhar menos inclusive. Tínhamos proposta da China e de Portugal, fora de times do Brasil, mas o Santos foi além dos limites. Funcionários da base foram assediar o Diogo e o buscaram na casa dele (em Três Corações-MG), demonstrando total falta de ética e respeito com todos nós. A questão não é dinheiro agora, é ética e moral. A renovação foi conduzida entre eu, Wagner Ribeiro (outro empresário) e Gustavo Vieira (executivo de futebol). Hoje, funcionários tomam a liberdade de buscar o jogador? Antes da proposta do Santos… Não existe essa forma de trabalho. Esses funcionários deveriam ter vergonha de tal conduta”, disse Willian Barille, à Gazeta Esportiva.

O Santos, em contrapartida, acredita que os empresários estão tentando forçar a saída de Diogo Vitor e contam com a vontade do jogador de 20 anos para renovar o contrato.

O Peixe vê talento em Diogo e não quer perdê-lo depois de sete anos de formação nas categorias de base. Os dirigentes acreditam que é preciso monitorá-lo de perto e que, na Europa, o atleta voltaria a ter problemas de indisciplina.

Em 2016, depois de ser promovido ao elenco profissional, Diogo Vitor faltou a um treinamento e foi rebaixado para o time B. No ano anterior, ele chegou a ficar três meses sumido. Em 2017, porém, Diogo não apresentou problemas de indisciplina. Ele se destacou pelo Santos B na Copa Paulista e no Campeonato Brasileiro de Aspirantes.