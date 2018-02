Santos espera “guerra” por posse de bola contra o São Paulo

São Paulo e Santos farão o clássico dos times com mais posse de bola do Campeonato Paulista neste domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi, pela oitava rodada da competição. O Tricolor tem média de 60,7%. O Santos, de 58%.

Técnico do Peixe, Jair Ventura acredita que os rivais disputarão uma “guerra” pelo controle do jogo e garante que, mesmo fora de casa, o alvinegro não vai abrir mão do seu estilo.

“Vamos jogar para vencer o São Paulo. Jogando nosso jogo, apoiado, buscando a posse de bola. Queremos continuar sendo a equipe com mais posse, fazendo a junção com resultados positivos”, disse Jair.

“Tem que errar menos para vencer. Duas equipes ficarão com a bola e se corre risco com a posse. Assistimos PSG e Real Madrid. Paris errou três saídas e não abdicou da proposta do jogo por causa dos erros. Um jogo dessa grandeza, com erro de saída, pode ficar caro, mas não abdicaram. Podemos errar, mas temos que perseverar nosso modelo de jogo e aliar com vitórias. Se não aliarmos, não durarei muito tempo nesse microfone (risos)”, completou o treinador, em entrevista coletiva na Vila Belmiro.

Para manter a posse de bola e se sobressair no meio-campo, Jair tem apostado em Renato e Vecchio, jogadores de pouca mobilidade, mas com bom passe. Na defesa, o time evita chutões. O técnico tem pedido por compactação e movimentação livre dos jogadores de frente para que sempre haja um companheiro livre.