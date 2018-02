Santos espera espantar ‘fantasma’ contra a Ferroviária: “Vamos entrar acesos”

O Santos tem tido problemas nos primeiros minutos das partidas no Campeonato Paulista. O Peixe sofreu gols no começo dos jogos contra Ponte Preta, Ituano e Palmeiras.

E para aumentar a preocupação, a Ferroviária, adversária neste sábado, em Araraquara, fez dois gols em nove minutos na vitória por 2 a 1 sobre o Linense, na última rodada.

Ciente da deficiência do alvinegro neste quesito, o técnico Jair Ventura promete que o time entrará ligado desde o apito inicial para não sofrer gols e poder abrir o placar.

“Eles fizeram dois gols com nove minutos e temos sofrido com gols no começo. Eu já pensei: ‘Meu Deus…’ (risos). Temos que acabar com isso. Precisamos melhorar nesse quesito. Vamos colocar isso em prática, entrar aceso, ligado, sabendo da dificuldade que sofremos. Que possamos sair na frente e conseguirmos nosso objetivo. Santos tem que jogar sempre para vencer”, disse o técnico Jair Ventura.

Para enfrentar a Ferroviária, o Santos tem vários desfalques confirmados: Alison e Copete (suspensos) e Lucas Veríssimo, Cleber, Yuri, Bruno Henrique e Victor Ferraz (lesionados). Em compensação, o Peixe contará com a reestreia de Gabigol.