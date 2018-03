Santos se reúne com o Barcelona para cobrar R$ 18 milhões

O presidente do Santos, José Carlos Peres, se reuniu com representantes do Barcelona-ESP na última semana, em um hotel em São Paulo, para cobrar cerca de R$ 18 milhões como compensação pelo amistoso não realizado e previsto em contrato assinado na saída de Neymar para o clube espanhol, em 2013.

O acordo previa a disputa de dois jogos, um na Espanha e outro no Brasil. O primeiro foi realizado (8 a 0 em agosto de 2013, no Camp Nou) e o segundo deveria ocorrer durante a passagem do atacante, hoje no PSG, na equipe catalã.

Como Neymar acabou negociado e o amistoso não foi realizado, o Santos cobra a multa de 4,5 milhões de euros e agora aguarda pelo pagamento. O Peixe vive situação financeira delicada e o dinheiro cairia em boa hora. O ex-presidente Modesto Roma enviou uma carta solicitando a quantia no ano passado, mas não foi atendido.

O problema é que o Barcelona quer que o Santos retire a ação movida contra o clube espanhol pela compra de Neymar para fazer a transferência. A medida foi tomada por Modesto em 2015. O clube catalão alega que, como o contrato do jogador acabou, a multa é questionável.

As conversas serão mantidas e o Peixe não está disposto a encerrar a ação judicial contra o Barcelona, mas é possível que o processo versus Neymar seja retirado. O alvinegro pretende se reaproximar do craque.