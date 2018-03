Santos enfrentará Estudiantes na Vila Belmiro e alçapão na Argentina

A Conmebol confirmou os mandos de campo dos jogos do Santos contra o Estudiantes, pela Libertadores. As partidas serão na Vila Belmiro e no Centenário Ciudad de Quilmes.

O Peixe enfrentará os argentinos no dia 5 de abril, às 21h30 (de Brasília), em Quilmes, em um estádio com capacidade para cerca de 30 mil espectadores, bem mais acanhado do que o Ciudad de la Plata, local onde o Estudiantes costuma mandar seus jogos. Lá, cabem 53 mil lugares.

O duelo de volta será no dia 24 de abril, na Vila Belmiro. O alvinegro pretende encerrar a fase de grupos no Pacaembu, dia 24 de maio, diante do Real Garcilaso.