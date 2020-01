Santos encerra preparação para o Paulista com festa na Vila Belmiro

O Santos fez nesta quarta-feira seu último treino antes da estreia no Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino. Dentro da Vila Belmiro, a atividade foi aberta ao público e contou com uma bonita festa da torcida alvinegra.

Jesualdo Ferreira comandou um rachão em campo reduzido entre todos do elenco. Mesmo assim, o técnico escondeu uma provável escalação titular do time para a partida de quinta-feira.

A equipe de colete contou com Vladimir no gol; Arthur Gomes, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan na defesa; Diego Pituca, Evandro e Tailson no meio; Marinho, Lucas Venuto e Kaio Jorge no ataque.

Do outro lado, sem colete, estavam Everson no gol; Pará, Luan Peres e Alex na defesa; Jean Mota, Sandry, Jobson e Carlos Sánchez no meio; Derlis González, Raniel, Uribe e Eduardo Sasha no ataque.

O treinamento ainda contou com a ilustre presença de Mengálvio, Dorval e Edu, ídolos daquele histórico Santos dos anos 60. O trio foi ovacionado pelos torcedores presentes.

