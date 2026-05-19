Santos encerra preparação para enfrentar o San Lorenzo; veja provável escalação

Nesta terça-feira, o Santos encerrou a preparação para o duelo contra o San Lorenzo, válido pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.
Tudo pronto para o confronto de amanhã pela CONMEBOL #Sudamericana! Vai pra cima deles, Peixão! 🐳 pic.twitter.com/rrQxyOjaQc
— Santos FC (@SantosFC) May 19, 2026
Como foi o treino?
Os atletas foram a campo e treinaram cenários de bola parada, tanto no ataque quanto na defesa. No mais, o resto do treino foi focado na parte tática.
Provável escalação do Santos
Ainda sem vitórias pela Sul-Americana, o Santos mira um triunfo para deixar a lanterna do grupo e ficar próximo de uma classificação. O clube comandado por Cuca é o quarto da chave com três pontos.
A maior dúvida para o duelo é a presença de Neymar. Convocado para a Seleção Brasileira, é provável que o camisa 10 seja preservado dos jogos do Alvinegro Praiano antes do Mundial. No mais, Gabriel Menino, João Schmidt, Thaciano e Vinícius Lira, lesionados, são ausências confirmadas.
Deste modo, a provável escalação do Peixe tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Frías e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Gabigol e Barreal.
Próximo jogo do Santos
⚫⚪ Santos x San Lorenzo 🔵🔴
- Competição: Copa Sul-Americana (5ª rodada)
- Data: 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
- Hora: às 19h (de Brasília)
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
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