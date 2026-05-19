Santos encerra preparação para enfrentar o San Lorenzo; veja provável escalação

Nesta terça-feira, o Santos encerrou a preparação para o duelo contra o San Lorenzo, válido pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro.

Tudo pronto para o confronto de amanhã pela CONMEBOL #Sudamericana! Vai pra cima deles, Peixão! 🐳 pic.twitter.com/rrQxyOjaQc — Santos FC (@SantosFC) May 19, 2026

Como foi o treino?

Os atletas foram a campo e treinaram cenários de bola parada, tanto no ataque quanto na defesa. No mais, o resto do treino foi focado na parte tática.

Provável escalação do Santos

Ainda sem vitórias pela Sul-Americana, o Santos mira um triunfo para deixar a lanterna do grupo e ficar próximo de uma classificação. O clube comandado por Cuca é o quarto da chave com três pontos.

A maior dúvida para o duelo é a presença de Neymar. Convocado para a Seleção Brasileira, é provável que o camisa 10 seja preservado dos jogos do Alvinegro Praiano antes do Mundial. No mais, Gabriel Menino, João Schmidt, Thaciano e Vinícius Lira, lesionados, são ausências confirmadas.

Deste modo, a provável escalação do Peixe tem Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Frías e Escobar; Oliva, Gustavo Henrique e Gabriel Bontempo; Rollheiser, Gabigol e Barreal.

Próximo jogo do Santos

⚫⚪ Santos x San Lorenzo 🔵🔴

Competição : Copa Sul-Americana (5ª rodada)

: Copa Sul-Americana (5ª rodada) Data : 20 de maio de 2026 (quarta-feira)

: 20 de maio de 2026 (quarta-feira) Hora : às 19h (de Brasília)

: às 19h (de Brasília) Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

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