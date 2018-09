Santos encaminha contratação de atacante da Ponte Preta

O Santos está perto de contratar Felippe Cardoso, atacante da Ponte Preta. O Peixe negocia os detalhes finais da compra de parte dos direitos econômicos e corre contra o tempo para anunciá-lo nesta terça-feira, último dia de inscrições para o Campeonato Brasileiro.

A intenção do alvinegro é preparar o contrato nas próximas horas e realizar os exames médicos ainda na manhã desta terça, no CT Rei Pelé. O jogador de 19 anos foi um pedido do técnico Cuca. O interesse foi inicialmente publicado pelo UOL.

Felippe está em fase final de recuperação de problema no púbis e não atua desde maio, em derrota por 3 a 1 para o Atlético-GO, pela Série B do Campeonato Brasileiro. São 22 partidas na temporada, com quatro gols marcados.

O centroavante se destacou pelo Osvaldo Cruz, clube detentor de 40% dos direitos econômicos, e foi contratado pela Macaca em setembro de 2017. A Ponte exerceu o direito de compra em fevereiro deste ano e deve vender os 60% de direito.