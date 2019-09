Santos emprestará Guilherme Nunes ao Paraná; veja detalhes

O Santos acertou nesta semana o empréstimo curto de Guilherme Nunes ao Paraná para a disputa da reta final da Série B do Campeonato Brasileiro – o Tricolor ocupa a quarta colocação.

O vínculo será até dezembro e o Peixe pagará 100% dos salários. A viagem está programada para segunda-feira. A informação sobre a negociação foi inicialmente publicada pelo GloboEsporte.com.

O Tricolor gostaria de contar com Guilherme também no Campeonato Paranaense, mas os representantes do volante de 21 anos foram avisados pelo Alvinegro do interesse em tê-lo na pré-temporada 2020.

Formado na base do Santos, Guilherme Nunes possui contrato até 29 de abril de 2023 e vinha atuando pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes antes da eliminação na semana passada, na segunda fase. O meio-campista não agradou a Jorge Sampaoli nos treinamentos e passou a trabalhar separadamente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com