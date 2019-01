Santos empata com União Mogi e cai na primeira fase da Copa São Paulo

A campanha do Santos na tradicional Copa São Paulo terminou na noite desta quinta-feira. Em Mogi das Cruzes, o União Mogi segurou o empate por 0 a 0 na terceira e última rodada da primeira fase, resultado suficiente para avançar à próxima etapa.

Com cinco pontos ganhos, dois a menos do que o São Caetano, o União Mogi passa na segunda colocação. Já o Santos, em uma trajetória decepcionante, soma apenas quatro pontos e fica no terceiro posto do Grupo 25, à frente unicamente do zerado Sergipe.

Os adversários dos dois classificados na segunda fase da Copa São Paulo, a primeira eliminatória do torneio, já estão definidos. O São Caetano encara o Flamengo de Guarulhos, enquanto o União Mogi, algoz do Santos, entra em campo para pegar o Coritiba.

Precisando do resultado para avançar, o Santos dominou as ações durante o primeiro tempo e deu algum trabalho à defesa adversária, especialmente por meio do atacante Tailson. No entanto, o goleiro Warlei conseguiu intervir com sucesso sempre que foi exigido.

O empate diante do Santos era suficiente para garantir a presença do União Mogi na segunda fase da Copa São Paulo. Com a zaga intacta nas duas primeiras partidas pelo torneio, o time do interior paulista procurou se fechar no campo de defesa e manter Warlei bem protegido.

Na tentativa de evitar a eliminação precoce, o Santos se lançou ao ataque durante os últimos 15 minutos do segundo tempo, sem sucesso. Em uma cobrança de falta, Doquinha levou perigo. Pouco depois, Lucas arriscou de longe e viu a bola passar perto do gol do União Mogi, classificado à próxima fase.