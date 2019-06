Santos empata com o Avaí em casa pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes

O Santos empatou com o Avaí por 1 a 1 na tarde desta quinta-feira, no Estádio Ulrico Mursa, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

O Peixe sofreu o gol aos 19 minutos do primeiro tempo, de Jonathan, e empatou aos 37 minutos da etapa final, com pênalti sofrido e convertido por Matheus Moraes. A partida marcou o retorno de Anderson Ceará após cirurgia no joelho direito. O meia entrou no intervalo.

Na próxima rodada, o Alvinegro enfrentará o Corinthians, na quinta-feira, na capital paulista No dia 28, o Avaí receberá o Internacional.

O Santos tem sete pontos e é o quarto colocado do Grupo B. O Avaí soma nove e é o terceiro do Grupo A.

