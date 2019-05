Santos é só o 11º colocado em ranking de receitas totais em 2018

Segundo levantamento da Sports Value, o Santos ficou somente na 11º posição do ranking de receitas totais obtidas no ano de 2018. Na temporada passada, o Alvinegro da Vila Belmiro gerou 217,8 milhões de reais.

O número representa uma queda de 24% na estatística, com relação a 2017 – naquele ano, o Peixe garantiu R$ 287 milhões aos seus cofres.

Veja também: Palmeiras tem as maiores receitas do futebol brasileiro

Dos R$ 217,8 milhões faturados pelo Santos em 2018, 16% foi proveniente das transferências de jogadores (34 milhões de reais); 47% dos direitos de TV (103 milhões de reais); 12% de patrocínios (27 milhões de reais); 5% da parte social do clube e sócio-torcedor (10 milhões de reais); 13% de bilheteria (27 milhões de reais); e, por fim, 7% de outras fontes de renda.

Rivais estaduais do Peixe, Palmeiras, Corinthians e São Paulo estão na parte de cima do ranking. O Verdão ocupa a liderança da tabela e tem as maiores receitas do futebol nacional; o Timão figura na terceira colocação; e, por fim, o São Paulo vem logo atrás, em quarto.

