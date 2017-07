Santos e Grêmio lutam pela vice-liderança do Brasileirão em Porto Alegre

Santos e Grêmio tiveram jogos intensos pela Copa do Brasil no meio de semana. Enquanto o Tricolor Gaúcho bateu o Atlético-PR por 3 a 2 e avançou para a semifinal com facilidade, o Peixe até venceu o Flamengo, na Vila, mas foi eliminado do torneio. Agora, as duas equipes esquecem o mata-mata para mirarem suas forças no Campeonato Brasileiro, onde se enfrentam neste domingo, às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pela 17ª rodada.

E o duelo na arena gremista será decisivo, afinal, o Alvinegro da Vila ocupa a terceira colocação, com 30 pontos e pode ‘roubar’ a vice-liderança do Imortal, que tem 32 na tabela.

O técnico Levir Culpi, como de costume na temporada, terá problemas para escalar o time do Santos. O argentino Emiliano Vecchio, que vinha sendo titular nos últimos três jogos, sofreu uma ruptura no músculo adutor da coxa direita e nem viaja para o Sul do Brasil.

Em contrapartida, Lucas Veríssimo, Ricardo Oliveira e Victor Ferraz, que já atuaram contra o Flamengo, na última quarta, pela Copa do Brasil, retornam também ao Brasileirão.

Renato e Zeca, que voltaram a treinar com demais atletas nos gramados do CT Rei Pelé na última quinta-feira, só devem ficar à disposição a partir da próxima segunda-feira. Já o zagueiro Luiz Felipe também retornou a fazer atividades no campo, mas deve precisar de mais duas semanas para estar 100%.

Tricolor com mudanças

O técnico Renato Portaluppi não vai contar com o volante Michel. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto contra o São Paulo, na última rodada, e é desfalque para o time gremista. Desta forma, Maicon deve formar a dupla de volantes com o garoto Arthur.

Porém, o treinador do Tricolor Gaúcho pode ter o retorno do atacante Lucas Barrios, que estava suspenso no último jogo da equipe. Contudo, o atleta ainda está com dores musculares na coxa direita e vai ser reavaliado pelo Departamento Médico do clube antes da partida.

Com os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o meia equatoriano Michael Arroyo e o goleiro Paulo Victor devem estar no banco de reservas e serem alternativas para Renato no decorrer da partida.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X SANTOS

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data: 30 de julho de 2017, domingo

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Neuza Ines Back (ambos de SC)

GRÊMIO: Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Maicon, Arthur, Ramiro, Luan, Pedro Rocha; Lucas Barrios.

Técnico: Renato Portaluppi

SANTOS: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Alison e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Técnico: Levir Culpi