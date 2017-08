Santos e Flu colocam melhor pegador e batedor de pênaltis frente a frente

A partida entre Santos e Fluminense, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasíllia), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá um duelo à parte. Afinal, o duelo no Pacaembu marcará o encontro dos ‘reis dos pênaltis’ nesta edição do torneio nacional.

Vanderlei, do Peixe, é o goleiro com o melhor aproveitamento em penalidades neste Brasileirão, ao lado de Victor, do Atlético-MG. Vivendo ótima fase, o camisa 1 já defendeu três cobranças neste Brasileirão, contra Coritiba, Atlético-GO e Galo, respectivamente. Além disso, o arqueiro santista viu outros dois pênaltis irem para fora e levou apenas um gol.

“Em relação a Vanderlei, o momento dele é sacanagem. É muito bom. Acredito que merecia convocação para a Seleção. Mas quem decide é o Tite. Quando o time está bem, quando tudo dá certo, é bom. Mas quando deixamos passar algo, sabemos que ele dá conta. Vem sendo um diferencial”, disse o zagueiro Lucas Veríssimo, companheiro do goleiro do Santos.

O problema é que o único tento sofrido por Vanderlei em penalidades foi justamente marcado por Henrique Dourado. Artilheiro do Fluminense, o centroavante tem 100% de aproveitamento nas cobranças. Até o momento, foram quatro pênaltis e quatro gols anotados pelo camisa 9.

Além do embate entre os ‘reis dos pênaltis’, o jogo desta segunda-feira marca o duelo entre duas equipes com pretensões distintas no Brasileirão. O Santos, em terceiro e classificado para as quartas de final da Libertadores, ainda sonha em alcançar o líder Corinthians. Já o Tricolor das Laranjeiras, vivo na Sul-Americana e em nono na tabela, luta para entrar no G6 da competição nacional.