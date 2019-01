Santos e empresário divergem e negociação por Ronaldo se arrasta

O Santos vendeu Bruno Henrique ao Flamengo por R$ 23 milhões mais o empréstimo de Ronaldo. E enquanto o atacante foi apresentado e está relacionado para o clássico deste sábado, contra o Botafogo, o volante nem veio para a Baixada Santista ainda.

Há diferentes versões sobre o atraso na negociação do meio-campista de 22 anos. De qualquer forma, não há um prazo definido pela apresentação do reforço. Neste momento, como disse um participante direto nas tratativas, “travou”.

Um funcionário ligado ao presidente afirma que a pedida alta do empresário de Ronaldo é o entrave e José Carlos Peres se recusa a pagar. Um membro do Comitê de Gestão diz que Ronaldo não foi contratado porque antes precisa renovar o contrato no Flamengo, válido até o fim de 2020. O estafe do atleta, em contrapartida, reclama de condições do acordo modificadas depois do acerto prévio entre as partes: “Mudaram tudo”.

Ainda sem Ronaldo, o Santos terá seus três reforços à disposição para o clássico contra o São Paulo, neste domingo, no Pacaembu, pela terceira rodada do Campeonato Paulista: o goleiro Everson, o zagueiro Felipe Aguilar e o meia-atacante Yeferson Soteldo. O Peixe espera fechar com o volante do Flamengo, além de ver a necessidade de um lateral-esquerdo, um ponta e um centroavante.