Santos e Botafogo trocam farpas por Twitter e lembram de 1995

O empate sem gols entre Santos e Botafogo, registrado na tarde deste sábado, foi marcado por um gol anulado de forma polêmica no Estádio do Engenhão. Por meio de seus perfis oficiais no Twitter, os dois clubes trocaram farpas e até a decisão do Campeonato Brasileiro de 1995 foi lembrada.

Aos 40 minutos do segundo tempo, Renatinho recebeu nas costas da defesa santista e levou a melhor sobre Vanderlei. No entanto, o assistente Pedro Martinelli marcou impedimento de Luiz Fernando, que chegou a ir na direção da bola, mas não tocou-a.

Botafogo lamentando a arbitragem em um jogo contra o Santos? Pode isso, Arnaldo? 🤷🏽‍♂️ https://t.co/DIGEokzXrw — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 4 de agosto de 2018

“Renatinho ganha de Vanderlei e manda para a rede. Seria o gol da vitória do Botafogo. Arbitragem validou, anulou, validou de novo e no fim errou ao anular. Incrível!”, postou o Botafogo. “Botafogo lamentando a arbitragem em um jogo contra o Santos? Pode isso, Arnaldo?”, rebateu o Santos.

Adversários na briga pelo título brasileiro de 1995, Santos e Botafogo lembraram a decisão. Na segunda partida, realizada no Estádio do Pacaembu, Túlio marcou um gol irregular e Camanducaia teve um gol anulado de maneira equivocada em uma atuação desastrosa do árbitro Marcio Rezende de Freitas.

Perguntem a ele. Mas se é para lembrar 1995, lembrem também o lance do Túlio Maravilha no primeiro jogo! https://t.co/daMNZ6tgLl — Botafogo F.R. (@Botafogo) 4 de agosto de 2018

“O Arnaldo ainda não opinou, mas diversos ex-árbitros, hoje comentaristas, já explicaram que o gol deveria ter sido validado”, escreveu o Botafogo. “O Márcio Rezende também?”, respondeu o Santos. “Perguntem a ele. Mas se é para lembrar 1995, lembrem também o lance do Túlio Maravilha no primeiro jogo!”, postou o time carioca.