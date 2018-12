Santos diz ter feito proposta para Dodô; empresário nega

De acordo com membros do Comitê de Gestão, o Santos fez uma proposta oficial pela permanência de Dodô na última segunda-feira. Junior Pedroso, um dos empresários do lateral-esquerdo, nega a informação.

Alguns dos gestores disseram, após reunião na noite desta segunda-feira, na Vila Belmiro, que o Peixe ofereceu o teto salarial do clube ao jogador (algo em torno de R$ 400 mil) e deram a negociação como avançada. O agente, porém, garante não ter recebido nada formal. O presidente José Carlos Peres saiu por outro portão do estádio e não comentou sobre esse ou qualquer outro assunto.

Dodô está emprestado pela Sampdoria-ITA até o dia 31 de dezembro e prioriza o retorno à Europa. Se o destino for o Brasil, o lateral dá preferência ao Santos. O grande entrave não é o valor fixado para compra (2 milhões de euros, R$ 8,8 mi), mas sim os salários. O Peixe arca com 20% (R$ 130 mil) do total (R$ 650 mil).

Cruzeiro e Flamengo demonstraram interesse em Dodô, mas não houve qualquer proposta até o momento, já que o Alvinegro tem a prioridade de compra até o fim do ano.