Santos diz que chegou a hora de vender Lucas Veríssimo, mas deve receber propostas menores

Com a crise econômica acentuada pelo novo coronavírus, as sondagens não chegam perto de 10 milhões de euros. No ano passado, por exemplo, o Peixe fez um “desconto” e nem assim conseguiu vender o zagueiro.

Lucas Veríssimo é titular absoluto do Santos e possui contrato até 2022. A negociação pela renovação, com aumento salarial, foi congelada, como antecipou a Gazeta Esportiva. A preocupação do Peixe era não honrar os compromissos, o que de fato ocorreu. O Alvinegro pagou 30% do salário de abril ao elenco.

