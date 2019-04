Santos divulga planejamento estratégico e mira final de Libertadores até 2023

O Santos divulgou um “plano integrado de gestão” na manhã desta quinta-feira, por meio do seu Portal da Transparência. Vale lembrar que José Carlos Peres iniciou seu mandato em dezembro de 2017.

O Peixe traça diversas metas até o fim de 2023 no documento. O presidente José Carlos Peres diz não ter desejo de ser candidato, mas seu mandato termina em dezembro de 2020 e iria até dezembro de 2023 (prazo dos objetivos do planejamento) no caso de reeleição. Resumidamente, são quatro pilares:

Futebol: “Possuir um alto nível de competitividade em todos os campeonatos que disputar”;

Formação de atletas: “Ter uma das três melhores infraestruturas de base do país”;

Gestão: “Possuir uma gestão profissional, transparente, estruturada e sem intervenções políticas”;

Financeiro: “Possuir uma gestão financeira/fiscal autossustentável, subordinada ao orçamento”.

Especificamente, o Alvinegro fala em gestão autossustentável, construir um novo centro de treinamento, estar entre os seis melhores em todas as competições e voltar a uma final de Libertadores até 2023, entre outros tópicos. Veja abaixo:

O Santos também traçou pontos fortes, como reconhecimento da marca mundialmente e baixa rejeição, e fracos, tal qual baixo público e desequilíbrio financeiro. Confira, na íntegra: