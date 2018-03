Santos divulga lucro de jogo da Libertadores no Pacaembu

Em ação inédita, o Santos divulgou nesta terça-feira o lucro da bilheteria do jogo contra o Nacional-URU, na última quinta, no Pacaembu, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América.

Os números foram detalhados no site oficial do Peixe. A arrecadação total foi de R$ 791.540,00, com despesas de R$ 423.027,32: lucro de R$ 368.548,32. O público total foi 20.982.

Nas partidas do Campeonato Paulista e Brasileirão, o borderô é obrigatório. Na linha da transparência, o alvinegro promete fazer o mesmo nos jogos como mandante na Libertadores.