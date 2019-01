Santos divide elenco em três grupos para treino em campo e exames

O técnico Jorge Sampaoli dividiu o elenco do Santos em três grupos para treino em campo no CT Rei Pelé e exames no Hospital do Coração, em São Paulo.

O primeiro grupo, formado por Vanderlei, Luiz Felipe, Gustavo Henrique, Cleber Reis, Fabián Noguera, Kaique Rocha, Sabino, Victor Ferraz, Daniel Guedes, Orinho e Alison, subiu a serra na manhã desta quinta-feira. Eles foram liberados e treinam em campo na manhã desta sexta.

No início da tarde, com Vladimir, Yuri Lima, Juliano, Guilherme Nunes, Diego Pituca, Gabriel Calabres, Jean Mota, Bryan Ruiz, Rafael Longuine, Matheus Oliveira e Lucas Veríssimo foram para os testes no HCor e serão liberados no retorno ao CT Rei Pelé. Assim como o primeiro grupo, eles também treinarão na manhã de sexta.

Por fim, o terceiro e último grupo, formado por João Paulo, Rodrigão, Jonathan Copete, Arthur Gomes, Bruno Henrique, Yuri Alberto, Eduardo Sasha, Felippe Cardoso, Diego Cardoso e Kaio Jorge, treinará normalmente na tarde desta quinta, no CT, e farão os exames na manhã de sexta.

Na tarde de sexta, com todos à disposição depois dos exames, todo o elenco será dirigido por Sampaoli em campo. Carlos Sánchez e Derlis González são esperados na sexta para os testes cardiológicos e o treino em campo à tarde. Rodrygo segue fora para a disputa do Sul-Americano sub-20 pela seleção brasileira.