Santos dispensa Clodoaldo, ex-jogador e consultor do clube

O Santos dispensou, nesta terça-feira, Clodoaldo, ex-jogador do clube e consultor executivo administrativo desde maio de 2016.

O profissional não fará mais parte do dia a dia do Peixe. Ele tinha papel importante na relação com a comissão técnica e elenco. Era comum vê-lo nos treinamentos do CT Rei Pelé.

O alvinegro não deve contratar outra pessoa para essa função. Veja, abaixo, a nota oficial do Santos:

“O Santos FC agradece os serviços prestados por Clodoaldo Tavares Santana. Ele exercia a função de Consultor Executivo Administrativo desde maio de 2016. O Clube deseja muita sorte ao ídolo santista, que como jogador atuou em 510 partidas e marcou 13 gols, entre os anos de 1966 e 1980”.