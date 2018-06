Santos diminui preço dos ingressos para clássico contra o Palmeiras, no Pacaembu

O Santos diminuiu o preço dos ingressos para o clássico contra o Palmeiras, no dia 19 de julho, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As entradas serão comercializadas a partir de R$ 10 nesta sexta-feira para os associados black e gold.

“Estamos em busca de um ponto de equilíbrio para maior atratividade de público e maior benefício real ao Sócio Rei. Nosso sócio terá acesso nos dois confrontos a preços bem atrativos que variarão conforme o setor na faixa entre R$ 10 e R$ 20 por partida. Já o torcedor ainda não associado encontrará ingressos mais baratos comparados às últimas partidas, exceto no setor mais popular (tobogã), que teve seus preços mantidos”, explicou Marcelo Frazão, executivo de marketing do clube.

“Com a abertura antecipada das vendas, maiores descontos aos sócios e com preços mais acessíveis ao público geral na maioria dos setores, acreditamos que possamos superar nosso maior público até agora no campeonato”, disse o presidente José Carlos Peres.

O maior público nessa edição do Brasileirão foi contra o Ceará, com a presença de 12.268 pagantes. Veja os valores e datas da abertura de vendas abaixo.

Tobogã:

– inteira: R$ 40

– meia-entrada e Torcedor TOP: R$ 20

– sócio rei Black/Gold/Silver: R$ 10

Arquibancadas Amarela, Verde, Lilás e Vermelha:

– inteira: R$ 48

– meia-entrada e Torcedor TOP: R$ 24

– sócio rei Black/Gold/Silver: R$ 12

Setor Laranja:

– inteira: R$ 60

– meia-entrada e Torcedor TOP: R$ 30

– sócio rei Black/Gold/Silver: R$ 15

Setor Manga:

– inteira: R$ 72

– meia-entrada e Torcedor TOP: R$ 36

– sócio rei Black/Gold/Silver: R$ 18

Setor Azul:

– inteira: R$ 80

– meia-entrada e Torcedor TOP: R$ 40

– sócio rei Black/Gold/Silver: R$ 20

*Acompanhantes: limite de dois por sócio. Eles pagarão o valor correspondente ao Torcedor TOP (1/2 sobre o valor de inteira)

Escalonamento:

Sócios Black e Gold: a partir de 29/6, às 10h;

Sócios Silver e TOP: a partir de 1/7, à 10h;

Não sócios via WEB: a partir de 4/7, às 10h;

Pontos de venda e bilheterias: a partir de 14/7.