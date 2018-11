Santos diagnostica lesão em Luiz Felipe e soma quatro desfalques

Luiz Felipe foi diagnosticado com lesão muscular de grau 1 na panturrilha direita e será desfalque do Santos contra a Chapecoense na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro sentiu o problema no segundo tempo da derrota por 3 a 2 para o Palmeiras, no último sábado, e terminou o jogo no ataque, sem condições de correr. Ainda não há previsão de retorno e a chance é pequena de atuar diante do Flamengo, dia 15, no Maracanã.

Luiz é o quarto desfalque do Peixe para partida diante da Chape. Titulares absolutos, Victor Ferraz e Gabigol (terceiro cartão amarelo) e Diego Pituca (expulso no clássico) estão suspensos.

Na defesa, Lucas Veríssimo e Daniel Guedes entrarão. No meio-campo, Bryan Ruiz pode ser escalado ao lado de Alison e Carlos Sánchez. No ataque, as opções são Eduardo Sasha, Copete e Bruno Henrique. Centroavante de origem, Felippe Cardoso, que está em fase final de recuperação de lesão no púbis, ganhará minutos gradativamente.

O elenco comandado pelo técnico Cuca folgou no domingo e nesta segunda-feira. A reapresentação será nesta terça, no CT Rei Pelé, com portões fechados para a imprensa.