Santos deve ter Veríssimo, Cittadini e Rodrigão na Libertadores

O Santos deve ter Lucas Veríssimo, Léo Cittadini e Rodrigão à disposição para enfrentar o Estudiantes nesta quinta-feira, em Quilmes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

Veríssimo voltou a treinar nesta segunda-feira após uma virose. O zagueiro perdeu os treinos de sexta e sábado por causa da febre e ficou de repouso em casa.

Léo Cittadini está recuperado de lesão muscular na coxa esquerda. O meia foi liberado pelo departamento médico para treinar normalmente com os companheiros depois de ficar fora dos jogos contra o Palmeiras pela semifinal do Campeonato Paulista.

Rodrigão, por fim, está melhor após entorse no tornozelo direito. O prazo de recuperação era de 10 dias, mas ele foi liberado antes do previsto. O centroavante vem sendo opção no banco de reservas do técnico Jair Ventura.

Sem Gabigol, suspenso, a provável escalação é Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo (Luiz Felipe) e Dodô; Alison, Léo Cittadini (Renato) e Jean Mota; Arthur Gomes, Rodrygo e Eduardo Sasha.