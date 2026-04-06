Santos deve ter reforços para estreia na Sul-Americana; confira

Após a derrota de virada para o Flamengo neste domingo, o Santos vira a chave para a estreia na Sul-Americana, contra o Deportivo Cuenca na quarta-feira, em que o Peixe deve ter reforços. Cuca revelou que Rony e Igor Vinícius, desfalques contra o Rubro-Negro, viajaram ao Rio de Janeiro na noite deste domingo para se juntarem à delegação que vai ao Equador.

“Será um jogo muito desgastante. Temos que pensar bem o que fazer para ter os jogadores mais saudáveis possíveis. Eles só vão render se estiverem "frescos". Vamos usar o grupo, hoje tivemos uma grata surpresa com o Lautaro. Ele jogou bem dentro do que era o planejamento e fez um golaço. Rony e Igor Vinícius chegam ainda hoje e viajam para o Equador", disse.

Rony deve estar disponível para o confronto, já o lateral direito será reavaliado pela equipe médica para definir se terá condições de jogo.

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