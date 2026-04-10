Santos deve ter reforços de peso para maratona de jogos na Vila

Apesar da derrota na estreia da Sul-Americana na última quarta-feira, o Santos agora terá um importante período para se adaptar ao estilo de Cuca e conquistar resultados positivos. Diante do Atlético-MG neste sábado, o Peixe inicia uma maratona de quatro jogos seguidos na Vila Belmiro, em que também terá reforços de peso para emendar uma boa sequência atuando em casa.

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Primeiro, o Santos enfrenta o Galo, pelo Campeonato Brasileiro, às 20h (de Brasília) deste sábado. Em seguida, volta suas atenções novamente para a Sul-Americana, já que tem um confronto marcado contra o Deportivo Recoleta, do Paraguai, às 21h30 de terça-feira, pela segunda rodada do grupo D do torneio continental.

Já no próximo fim de semana, no domingo, o Peixe recebe o Fluminense pela 12ª rodada do Brasileirão, às 16h. Finalizando a sequência na Vila Belmiro, o Santos estreia pela Copa do Brasil na quarta-feira seguinte, quando terá o jogo de ida da quinta fase da competição contra o Coritiba, às 19h30.

Reforços para Cuca

Durante a sequência, Cuca deve ter Gabigol 100% recuperado e Neymar de volta à equipe. No final do último mês, o atacante sofreu um edema no músculo sóleo, localizado na lateral da canela, e desfalcou o Santos contra o Remo. Parcialmente recuperado, ele ganhou minutos contra o Flamengo no último domingo, mas ficou de fora da viagem ao Equador para finalizar o tratamento da lesão no CT Rei Pelé.

Por sua vez, Neymar também foi baixa contra o Flamengo por cumprir suspensão automática após receber o cartão amarelo contra o Remo. O camisa 10 também ficou de fora da estreia pela Sul-Americana, poupado da logística desgastante da viagem para o duelo. Ele também permaneceu no CT para aprimorar a forma física visando a sequência de jogos até a Copa do Mundo.

Além deles, Rincón também volta a ser opção para Cuca após ficar de fora da partida pela Sul-Americana. Ele não possui o visto para ingressar no Equador e não pode viajar junto à delegação.

Desfalques

No entanto, Cuca também terá baixas para a sequência: Vinícius Lira (lesão no joelho esquerdo), Mayke (preservado por uso de corticoide) e Gabriel Menino (lesão no músculo posterior da coxa direita) não estão à disposição.

Números na Vila

Para a série como mandante, o Santos aposta no seu retrospecto atuando em casa para conquistar bons resultados. Na temporada, são quatro vitórias, quatro empates e uma derrota na Vila Belmiro, que totalizam um aproveitamento de 59,2%.

Situação na tabela

O Santos vem de uma derrota por 3 a 1 para o Flamengo no Brasileirão e ocupa a 15ª colocação na tabela com 10 pontos, dois de diferença para a zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Santos

Santos x Atlético-MG (11ª rodada do Brasileirão)

(11ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 11/04 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)