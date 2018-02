Santos deve ter quinta dupla de defesa no clássico: “Não é bom”

Com David Braz suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Santos deverá ter a quinta dupla de zagueiros diferente para a oitava rodada do Campeonato Paulista, no clássico contra o São Paulo, domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi.

A expectativa é de que Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo sejam os defensores titulares. Luiz Felipe iniciou a transição para o campo após edema na coxa direita e não deve estar pronto a tempo do San-São.

“O David Braz vai fazer falta. É um jogador importante. Infelizmente, teremos que mudar a nossa linha mais uma vez. Isso não é bom”, disse o técnico Jair Ventura.

Preocupado com o sistema defensivo do Peixe, Jair comemorou a defesa não ser vazada nos 2 a 0 contra o São Caetano na última quarta-feira, na Vila Belmiro.

“É muito importante não tomar gols. Fico feliz por não sermos vazados. Santos tem tradição de fazer gols, tendência é de ser ofensivo e sofrer gols, desde que façamos 2,3,4. Santos tem mais posse de bola, escanteios, ganhos no terço final, 1 pra 1… Santos tem sido ofensivo, mas buscando equilíbrio de sofrer menos gols. Podemos ser mais equilibrados para ficar mais perto da vitória”, explicou o treinador.

Enquanto David Braz é desfalque, o alvinegro deve contar com o retorno do capitão Renato, poupado por conta de dores no adutor direito diante do Azulão.