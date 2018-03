Santos deve ter Diogo Vitor como titular contra o Palmeiras

Diogo Vitor deve ser titular do Santos na partida contra o Palmeiras, neste sábado, às 19h (de Brasília), no Pacaembu, pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista. O técnico Jair Ventura não esboçou o time no treinamento da manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, mas disse a Diogo que ele sairá jogando. Jean Mota perderia a vaga.

Jair segue em busca de um meia. Depois de testar Vecchio e Jean, Diogo é a bola da vez. O camisa 40 entrou bem no segundo tempo das últimas cinco partidas e foi elogiado pelo treinador.

“Estamos buscando um camisa 10. Jean, Vecchio, Bueno, e eles estão tentando segurar a 10. Eu brinco com eles, brinquei com o Vecchio… Tem que ser o cara para ser titular absoluto. Enquanto não achamos, vamos buscar. Diogo (Vitor) entrou bem pelo meio, com característica diferente. Queria esse poder pelo meio. Ele entrou e foi bem”, disse Jair, depois da classificação diante do Botafogo, na Vila Belmiro.

Na atividade desta sexta, Léo Cittadini, Rodrygo e Eduardo Sasha foram poupados, mas não preocupam. A preparação para a decisão será baseada em conversas e estudo do adversário com vídeos. A comissão técnica está preocupada com o desgaste físico do elenco.

O Peixe deve ir para o clássico com: Vanderlei, Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Dodô; Alison; Eduardo Sasha, Léo Cittadini, Diogo Vitor (Jean Mota) e Rodrygo; Gabigol.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com