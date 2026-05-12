Santos desembarca em Curitiba para duelo decisivo pela Copa do Brasil

O Santos desembarcou em Curitiba na noite desta terça-feira para a partida contra o Coritiba, válida pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. A delegação santista chegou à capital paranaense com novidades importantes entre os relacionados.

Após o empate sem gols na Vila Belmiro, o confronto segue completamente aberto. Quem vencer no Couto Pereira avança de fase, enquanto uma nova igualdade levará a decisão para os pênaltis. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília).

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Para o compromisso, o técnico Cuca terá reforços importantes. Gustavo Henrique, Gabriel Menino e Lautaro Díaz voltaram a treinar normalmente após período de recuperação de lesões musculares e viajaram com o elenco. O goleiro Gabriel Brazão também retorna após cumprir suspensão diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.

Por outro lado, o Peixe segue sem poder contar com Vinícius Lira, que se recupera de lesão no joelho esquerdo, além de Thaciano, ainda tratando problema muscular na coxa direita. Zé Rafael ficou fora por opção técnica, enquanto Luan Peres segue em recuperação de dores na mão esquerda.

A tendência é de que o Santos entre em campo com Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Adonis Frías e Escobar; João Schmidt e Cristian Oliva; Gabriel Bontempo, Barreal e Neymar; Rollheiser.

O duelo também representa uma oportunidade para o Santos embalar na temporada. Depois de encerrar uma sequência de sete jogos sem vitória ao bater o Bragantino por 2 a 0 no último domingo, o time tenta transformar a classificação na Copa do Brasil em ponto de virada no ano.