Santos desembarca em Porto Alegre para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Na noite desta sexta-feira, o Santos desembarcou em Porto Alegre para o duelo com o Grêmio, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena do Grêmio, na capital gaúcha.

Pela manhã, o elenco do Peixe definiu os últimos ajustes no CT Rei Pelé antes de deixar o litoral paulista rumo ao local do jogo. A prioridade da atividade foram exercícios de bola parada, com foco em situações de ataque contra defesa.

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Desfalques

Para enfrentar o Grêmio, o técnico Cuca terá algumas baixas. Além de Neymar, preservado com um edema na coxa, o comandante também não terá Barreal, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Rollheiser, que já ficou de fora do último treino, não retornou e não enfrentará o Grêmio.

Vinícius Lira (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (lesão na coxa direita), João Schmidt (lesão na coxa direita) e Thaciano (lesão na coxa direita) também são desfalques confirmados.

Portanto, um provável Santos conta com: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Lucas Verissimo e Escobar; William Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Miguelito; Rony e Gabigol.



O Peixão já está em solo gaúcho! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/N1ZCnFCJbM — Santos FC (@SantosFC) May 22, 2026

Situação na temporada

O Santos chega após resultados ruins nas últimas partidas. Na quarta-feira, o Peixe empatou com o San Lorenzo em 2 a 2 após abrir dois gols de vantagem, permanecendo assim, sem vitórias na Sul-Americana. Antes, no domingo, a equipe havia sofrido uma dura derrota por 3 a 0 para o Coritiba pelo Brasileirão.

No Campeonato Brasileiro, o clube paulista vive uma situação semelhante à do Grêmio, com os mesmos 18 pontos somados na 16ª posição, próximo à zona da degola.