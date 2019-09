Santos derrota CSA na Vila e volta a vencer após quatro jogos no Brasileirão

Neste domingo, o Santos derrotou o CSA por 2 a 0, na Vila Belmiro, e voltou a vencer após quatro jogos sem triunfos no Campeonato Brasileiro. Mesmo sem ter uma atuação brilhante, o time comandado por Jorge Sampaoli dominou a frágil equipe alagoana e garantiu os três pontos com gols de Carlos Sánchez, de pênalti, e Eduardo Sasha.

O primeiro tempo teve ritmo lento na Vila, com o Peixe tendo dificuldade para criar. Dominando a posse de bola, os mandantes abriram o placar em cobrança de pênalti de Sánchez. Na segunda etapa, o Santos voltou a campo com mais intensidade, pressionando o adversário e logo marcou o segundo com Sasha.

Com a vitória, o Santos permaneceu na terceira posição do Brasileirão, com 41 pontos somados. Na próxima rodada, a equipe visita o Vasco, no sábado que vem, às 17h. Enquanto isso, o CSA estacionou na 18ª colocação, com 19 pontos. O próximo compromisso do time é contra o Avaí, no domingo, às 19h.

O jogo – Com os dez jogadores de linha no campo de ataque, o Santos dominou de maneira expressiva a posse de bola na primeira etapa, tendo um meio-campo bastante povoado. No entanto, a equipe encontrou dificuldades para ser vertical e criar lances de perigo. A primeira chance só surgiu aos 28 minutos, em finalização de Jean Mota de fora da área, que foi defendida pelo goleiro Jordi.

Aos 34 minutos, o Peixe abriu o placar. Soteldo fez boa jogada pela esquerda e Jean Mota cruzou na área, encontrando Eduardo Sasha. O atacante finalizou no ar, a bola bateu no braço aberto de Naldo e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Sánchez bateu no canto direito e deslocou o goleiro. Jordi ainda impediu que o uruguaio fizesse um belo gol no fim do primeiro tempo, após lançamento de Soteldo e finalização de primeira de Sánchez.

Logo no início da segunda etapa, o Santos levou perigo com Jorge. O lateral-esquerdo conduziu a bola por dentro, passou pela marcação e arriscou de direita da entrada da área, parando em boa defesa de Jordi. No lance seguinte, o Peixe marcou o segundo: após escanteio batido pela esquerda, Lucas Veríssimo tocou de cabeça e Evandro ajeitou para Sasha, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Quando o jogo já estava tranquilo e controlado, Lucas Veríssimo subiu para disputar uma bola pelo alto com o braço aberto, acertando o rosto do jogador do CSA. O zagueiro recebeu o segundo cartão e foi expulso. Dessa forma, o defensor está suspenso para enfrentar o Vasco. Mesmo com um a menos, o time alagoano não assustou a defesa do Peixe e o placar foi mantido até o final.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 0 CSA

Data: 29 de setembro de 2019 (domingo)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Veríssimo (Santos); Naldo (CSA)

Cartão vermelho: Lucas Veríssimo

Público total: 6.615 // Renda: R$ 263.000,80

Gols:

Santos: Sánchez (34 minutos do 1º tempo), Eduardo Sasha (11 minutos do 2º tempo)

SANTOS: Everson, Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Evandro (Felipe Jonatan), Sáchez, Jean Mota (Derlis González); Soteldo e Eduardo Sasha (Luiz Felipe).

Técnico: Jorge Sampaoli

CSA: Jordi, Dawhan, Alan Costa (Ronaldo Alves), Luciano Castán e Carlinhos (Rafinha); Naldo, João Vitor e Jonatan Gomez (Euller); Apodi, Bustamante e Ricardo Bueno

Técnico: Argel Fucks