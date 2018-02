Santos demite o executivo de futebol Gustavo Vieira

O Santos demitiu o executivo de futebol Gustavo Vieira nesta terça-feira. Desde que foi anunciado oficialmente, o profissional ficou à frente do Peixe por dois meses.

“O Santos FC comunica que Gustavo Vieira não é mais seu Executivo de Futebol. O clube e o profissional encontraram incompatibilidades de gestão que, neste momento, inviabilizam sua continuidade. O Santos esclarece que não há outras alterações previstas no Departamento de Futebol”, diz a nota oficial publicada no site do Santos.

Gustavo Vieira não “falava a mesma língua” do presidente José Carlos Peres. Depois de atritos em negociações, a gota d’água foi uma matéria publicada pelo “GloboEsporte.com” nesta terça, sobre o descontentamento de Gustavo. A diretoria acredita que foi o executivo quem vazou as informações e expôs o clube.

O GloboEsporte.com publicou que Peres recuou após Gustavo Vieira acertar a renovação de contrato de Victor Ferraz e a vinda do lateral-esquerdo Dodô. O presidente do Santos nega que teria ouvido um funcionário fora do departamento de futebol para brecar esses negócios.

Sem Gustavo, o Santos vai procurar um novo executivo no mercado. O retorno de Sergio Dimas, que está no RB Brasil, está nos planos. No momento, o Peixe conta com o gerente de futebol William Machado e o gerente administrativo Diogo Castro.