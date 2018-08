Santos demite funcionário após punição por escalar Carlos Sánchez

O Santos demitiu Felipe Nobrega, funcionário do departamento jurídico e um dos responsáveis pelo registro de jogadores. A informação foi inicialmente publicada pelo Yahoo.

O Peixe põe a culpa na Conmebol pela escalação irregular de Carlos Sánchez, mas, internamente, procura culpados e vê Felipe como um deles. Outros podem ser cortados nos próximos dias.

“Eu não tenho a menor dúvida, vamos direto para o CAS [Corte Arbitral do Esporte], Fifa… lá já tem três processos contra a Conmebol, agora mais um. Vamos parar a competição, se for o caso. A competição está desmoralizada, o clube que cometeu o mesmo erro (River Plate), depois de sete partidas, foi liberado, e o Santos não é liberado? ”, disse o presidente José Carlos Peres, nesta terça-feira.

A Conmebol declarou derrota do alvinegro por 3 a 0 para o Independiente, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América. Em campo, as equipes empataram por 0 a 0. Na volta, no Pacaembu, novo 0 a 0 e eliminação santista.