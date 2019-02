Santos dá Lucas Veríssimo como garantia para fechar com Cueva

O Santos deu os direitos econômicos do zagueiro Lucas Veríssimo como garantia para fechar o modelo de negócio com o Krasnodar-RUS por Christian Cueva.

Esse foi um dos motivos para o Krasnodar aceitar a proposta de R$ 26 milhões parcelados em quatro parcelas. O interesse recente do rival Spartak no defensor ajudou nessa questão.

Cueva chega a São Paulo para exames médicos nesta quarta-feira, dia de reunião do Comitê de Gestão. Entre várias pautas, o meia será avalizado. Até o momento, não houve aprovação prévia dos membros do colegiado – algo exigido pelo regimento interno aprovado pelo Conselho Deliberativo.

O acordo será de cinco temporadas e o São Paulo tem direito a 10%. O Peixe negociava pelo peruano há alguns dias, mas recuou depois de um acerto com o Independiente-ARG. As tratativas, porém, foram interrompidas nos detalhes finais e o Alvinegro sacramentou o reforço como “oportunidade”.

Na semana passada, em reunião do Conselho, o presidente José Carlos Peres afirmou que o teto salarial era de R$ 350 mil. Cueva, em contrapartida, chega para receber algo em torno de R$ 600 mil por mês, com as luvas diluídas.

O armador de 27 anos foi negociado pelo São Paulo ao Krasnodar em julho de 2018, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões). O meia não se adaptou ao futebol russo e quis voltar para a América do Sul. O Tricolor, inclusive, precisou ser notificado sobre a transação por conta do direito de preferência.

Cueva tem a aprovação do técnico Jorge Sampaoli e vem para ser principal o armador da equipe. Antes, o Santos contratou Everson, Felipe Aguilar e Soteldo para 2019.