Santos corre por um centroavante até a próxima quarta-feira

O Santos corre para viabilizar a chegada de um centroavante até a próxima quarta-feira, data-limite para a vinda de jogadores do exterior. A janela de transferências no Brasil só reabrirá no dia 22 de junho.

O presidente José Carlos Peres admite a falta de opções nacionais e busca alternativas fora do país. Alexandre Pato era sonho, mas acertou com o São Paulo. Ricardo Oliveira, do Atlético-MG, segue em pauta.

No início de 2019, o técnico Jorge Sampaoli sugeriu quatro nomes: além de Ricardo Oliveira, Raniel (Cruzeiro), Nicolás Blandi (San Lorenzo-ARG) e Pato. Agora, o argentino não conta mais com um grande reforço e prefere não criar expectativa.

Em entrevista à Santos TV nesta quarta, o presidente Peres pediu a ajuda do torcedor na busca por um 9.

“O torcedor tem que fazer a parte deles, estamos fazendo a nossa. É lotar estádio, precisamos do Pacaembu e Vila Belmiro lotados. Bilheteria é fonte de renda interessante. Se lotarmos, não vamos parar por aqui. Vamos trazer mais uma aquisição, um camisa 9, forte, que venha complementar o time. É nossa grande carência, concordamos e estamos atrás”, afirmou Peres.

A referência no ataque tem sido Derlis González como falso 9 – função já desempenhada por Cueva, Rodrygo, Eduardo Sasha e Jean Mota. Os centroavantes de origem são Kaio Jorge, Felippe Cardoso e Yuri Alberto.

