Santos corre contra o tempo, mas vê Dodô longe da permanência

O Santos tem até o dia 31 de dezembro para exercer a prioridade de compra de Dodô. O salário pedido pelo lateral-esquerdo, porém, o deixa distante da Vila Belmiro.

O Peixe reservou os 2 milhões de euros (R$ 9 mi) estipulados pela Sampdoria para a aquisição, mas oferece pouco mais da metade dos vencimentos recebidos atualmente pelo ala.

O Alvinegro paga apenas 20% (R$ 130 mil) do total (R$ 650 mil). Como informado pelo Diário do Peixe, Dodô não pede mais do que o atual salário para ficar, mas essa quantia está fora da realidade santista.

Cruzeiro e Flamengo têm interesse em Dodô e esperam pela virada do ano para formalizar as propostas. Os dois clubes aceitam pagar esse salário para o lateral de 26 anos. O valor para a compra seria maior do que o fixado pelo Santos no empréstimo.