Santos continua faxina e procura clube para dois jogadores

Depois de emprestar Fabián Noguera, Serginho, Orinho, Matheus Oliveira e Matheus Ribeiro, além de vender Vladimir Hernández, o Santos quer enxugar ainda mais seu elenco.

O objetivo da diretoria é encontrar interessados em mais dois jogadores: o volante Leandro Donizete e o meia Rafael Longuine. Até o momento, o Peixe não recebeu qualquer proposta pela dupla.

O maior problema de Donizete é o alto salário, de cerca de R$ 300 mil. Seu contrato termina no fim de 2019. O volante, fora dos planos do técnico Jair Ventura, não foi inscrito no Campeonato Paulista.

Outro jogador que não está nos planos da comissão técnica é Rafael Longuine. O meia, com contrato até o fim de 2020, também ficou fora da lista para a primeira fase do Paulistão.

O meia foi emprestado ao Coritiba no Campeonato Brasileiro de 2017, mas não se deu bem. Jogou apenas seis partidas, sem marcar gols. O zagueiro Cleber, em compensação, foi titular do Coxa.

Outros três jogadores não têm espaço no atual elenco, mas podem ser utilizados no time B: o volante Fernando Medeiros e os atacantes Diego Cardoso e Stéfano Yuri.