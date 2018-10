Santos consegue liberação e terá Derlis González contra o Corinthians

O Santos terá Derlis González à disposição contra o Corinthians, dia 13, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe entrou em acordo com a federação paraguaia nesta quinta-feira.

O atacante viajará para período de treinamentos com a seleção do Paraguai neste fim de semana, depois da partida diante do Vitória, na sexta-feira, em Salvador, e voltará a tempo do clássico. Derlis fez parte da primeira lista do técnico Juan Carlos Osorio. O colombiano quer conhecer o grupo em treinos entre 8 e 16 de outubro, período da Data FIFA.

Em contrapartida, Carlos Sánchez deve ser desfalque. O meio-campista foi convocado para amistosos do Uruguai contra Coreia do Sul, no dia 12, e o Japão, no dia 16, na Ásia.

