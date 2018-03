Santos confirma semifinal do Paulista no Pacaembu

O Santos confirmou no início da noite desta quinta-feira o local da primeira partida da semifinal do Campeonato Paulista: Pacaembu. A previsão era de Vila Belmiro, mas a diretoria está descontente com a média de público na Baixada Santista.

O adversário da semifinal será conhecido ainda nessa noite de quinta. O provável é que seja o Palmeiras, com o segundo jogo também no Pacaembu, já que o Allianz Parque está reservado para shows. Se o Bragantino eliminar o Corinthians nos pênaltis, o rival será o São Paulo.

O Santos chegou à semi após eliminar o Botafogo nos pênaltis. Depois de 0 a 0 em Ribeirão Preto e também em Santos, o Peixe avançou com 3 a 1 nas penalidades máximas.