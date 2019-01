Santos confirma primeiro contrato profissional de Kaio Jorge

O Santos, enfim, anunciou o acordo com Kaio Jorge, atacante de apenas 16 anos e que está na Vila Belmiro desde os 10. Agora, o vínculo entre atleta e clube vai até dezembro de 2021, com possibilidade de renovação por mais duas temporadas após esse período.

“Sempre tive o grande sonho de jogar na equipe profissional do Santos e jamais me imaginei fora daqui. Agora com o contrato assinado, tenho o objetivo de conquistar muitos títulos, fazer muitos gols, conquistar meu espaço e dar muitas alegrias para nossa torcida”, disse o jogador, em entrevista ao site oficial do Santos.

A multa rescisório do primeiro contrato profissional de Kaio Jorge será de 50 milhões de euros (R$ 214 mi). Sua família chegou a anunciar a saída da joia, mas o Santos conseguiu contornar a situação.

Com a situação resolvido, Kaio Jorge vira, de fato, uma opção para o técnico Jorge Sampaoli. Ainda quando o assunto estava pendente, o jovem vinha treinando normalmente no CT Rei Pelé.