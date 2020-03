Santos confirma Alison fora da estreia na Libertadores; Felipe Jonatan não preocupa

Foi confirmado neste domingo a ausência do meio campista Alison para o próximo compromisso do Santos. O Peixe vai até a Argentina, na próxima terça-feira, para enfrentar o Defensa Y Justicia, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Após um bom desempenho na primeira etapa do clássico contra o Palmeiras, no último sábado, o volante teve que ser substituído no intervalo, por conta de um trauma no joelho esquerdo. Depois da realização de exames, foi confirmado que ele não terá condições de jogo e, portanto, foi desligado da delegação. Para o seu lugar, o jovem Sandry foi convocado.

Por outo lado, Felipe Jonatan, que também saiu mais cedo do clássico, por conta de problema no tornozelo esquerdo, não preocupa e está a disposição do técnico Jesualdo Ferreira.