Santos comemora valor da venda e alívio na folha salarial sem Vecchio

O Santos comemorou e muito a venda de Emiliano Vecchio ao Al-Ittihad, da Arábia Saudita, oficializada na noite da última segunda-feira.

Depois de semanas de negociações, o Peixe concluiu a venda por 600 mil euros (R$ 2,5 mi), além de 15% de uma futura venda do meio-campista de 30 anos.

O Alvinegro analisou como alto o valor para um atleta com contrato até dezembro e a possibilidade de assinar um pré-acordo para sair livre em janeiro. O pagamento será feito em duas parcelas pelos árabes.

E além da compensação financeira, o Santos terá um alívio de mais de R$ 200 mil na folha salarial sem Vecchio. Ele tinha um dos maiores vencimentos do elenco.

Vecchio foi contratado em 2016, atuou como segundo volante e armador, porém, nunca se firmou no elenco e chegou a treinar separadamente em algumas oportunidades. Ele esteve no Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes, antes de acertar com o Al-Ittihad.

